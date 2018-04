Chuva deixa 92 mil pessoas sem água no Recife

A previsão, de acordo com a Compesa, é que a operação seja retomada a partir das 18h de quinta-feira (12), quando começa a ser regularizada a distribuição de água conforme o calendário de cada localidade.

"O objetivo da iniciativa é atuar de forma preventiva e evitar eventuais ocorrências relacionadas às tubulações que cortam as áreas de morros da Zona Norte do Recife. Nos últimos dias, o solo dessas áreas está bastante encharcado devido aos altos índices pluviométricos", explicou a Compesa, por meio de nota.



As localidades afetadas são Água Fria, Alto José Bonifácio, Alto Santa Terezinha, Ponto de Parada, Porto de Madeira, Alto do Pascoal, Ladeira de Pedra, Alto Antônio Meira, Alto do Deodato e Alto do Brasil.



Em caso de dúvidas, a Compesa disponibiliza o telefone 0800 081 0195.