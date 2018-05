Chegam ao fim obras no Eixão Norte

A passagem de veículos no Eixão Norte, próximo à Ponte do Bragueto, sentido Plano Piloto, foi liberada na manhã desta sexta-feira (18), às 6h35. O local estava fechado para obras desde setembro de 2017.Também nesta manhã, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), vistoriou as obras na Ponte do Bragueto e na Ponte Oeste. Os trabalhos estão a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). O diretor-geral do órgão, Márcio Buzar, também participou da vistoria de hoje.Tanto o desvio no trânsito findado nesta sexta quanto a Ponte Oeste integram o cronograma das obras do Trevo de Triagem Norte. O valor atual do contrato é de R$ 85.300.225,76. Disso, 35,38% foi executado e pago.