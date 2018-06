Chefe de Gabinete da Intervenção Federal no RJ, general Sinott deixa o cargo

Sinott era considerado como o braço direito do interventor, general Walter Souza Braga Netto

O general Mauro Sinott Lopes, chefe de Gabinete da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, deixou o cargo nesta quinta-feira (14). Sinott era considerado como o braço direito do interventor, general Walter Souza Braga Netto.



"A saída iria acontecer em março, pois o general Sinott foi nomeado para um comando no Rio Grande do Sul. Ficou até o plano ser formatado, a pedido do general Braga Netto. Estava tudo já previsto", explicou o coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando MIlitar do Leste.



O general Sinott tinha sido anunciado por Braga Netto em 27 de fevereiro, ao lado do secretário de Segurança, general Richard Nunes. Na ocasião, afirmou: "Precisamos que os órgãos de segurança pública entendam essa intervenção como uma janela de oportunidade para trabalhar justamente os gargalos que eles têm dificuldade de superar."