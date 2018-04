Chefe da polícia promete empenho a familiares de Marielle e Anderson

Amigos e parentes da vereadora e do motorista, assassinados há pouco mais de um mÊs, se reuniram com Rivaldo Barbosa, na tarde desta segunda (16)

O chefe da Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa, se reuniu, na tarde desta segunda (16), com familiares e amigos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados no dia 14 de março, e prometeu empenho nas investigações do crime, cujos avanços não foram detalhados, pois o caso corre em sigilo.



"Nós estamos nos empenhando ao máximo na elucidação deste fato criminoso. Estamos lidando com um crime bastante complexo, que exige uma apuração mais detalhada e isso demanda um tempo. Traz um desafio maior, mas estamos enfrentando esse desafio dia a dia, e a gente tem uma expectativa muito boa que possa resolver isso o mais rápido possível", disse Rivaldo, de acordo com a Agência Brasil. O pai, a mãe, a filha e a viúva de Marielle e a viúva de Anderson participaram do encontro.



O delegado não quis comentar a declaração do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, de que o crime estaria ligado a milícias, contra as quais Marielle lutava ativamente, tendo feito parte da CPI das Milícias, ao lado do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), que esteve presente na reunião.



"A Polícia Civil só vai comentar a autoria e a motivação no final da investigação. É bom que se diga que a polícia já entendeu a grande parte do cenário do crime", garantiu.



De acordo com o jornal "O Globo", familiares e amigos saíram do encontro confiantes sobre a atuação dos investigadores da DH (Delegacia de Homicídios).