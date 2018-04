Chance Glasco, co-criador de 'Call of Duty', estará na Campus Party de Brasília

O desenvolvedor de games é a primeira atração internacional confirmada no evento, previsto para ocorrer de 30 de maio a 3 de junho

A produção da segunda edição da Campus Party Brasília confirmou a participação do desenvolvedor de games Chance Glasco. Esta é a primeira atração internacional confirmada do evento, que ocorrerá entre os dias 30 de maio e 3 de junho no estádio Mané Garrincha.



Glasco esteve na Campus de São Paulo em 2017. Um dos trabalhos mais conhecidos do desenvolvedor é a participação na criação de Call of Duty. Com apenas 22 anos, ele se tornou cofundador da Infinity Ward, o estúdio original por trás da franquia. Glasco começou na indústria de games com o jogo "Medal of Honor: Allied Assault" e também trabalhou com a série completa de Modern Warfare e Ghosts. Juntos, seus jogos venderam mais de 90 milhões de cópias.



Atualmente, o desenvolvedor trabalha com experiências de realidade virtual. Ele é cofundador da startup Doghead Simulations, que desenvolve para todos os tipos de plataformas de VR. A palestra na Campus será realizada no palco principal, onde compartilhará fatos da carreira e impressões sobre o futuro da realidade virtual.