Chacina deixa quatro mortos em São Bernardo

A polícia deve utilizar imagens de câmeras de segurança de um mercado, próximo a lanchonete, para tentar identificar os criminosos.



O caso foi encaminhado para 1º DP de São Bernardo.

Quatro homens com idade entre 22 e 26 anos morreram em uma chacina na noite desta segunda-feira (16), em São Bernardo. Os jovens conversavam em frente a uma lanchonete que estava fechada quando foram atingidos por tiros.O crime aconteceu por volta das 23h na rua Edson de Queiroz, no bairro Alto Industrial, que faz divisa com Santo André. De acordo com a Polícia Civil, os autores dos assassinatos chegaram em duas motos, discutiram com os jovens, atiraram e fugiram.Uma das vítimas, Diego da Silva Macedo, de 22 anos, trabalhava na lanchonete e fazia aniversário. Os outros assassinados foram: Cássio de Almeida Santos, de 23 anos, Rafael Borges, de 26 anos, e Edivaldo da Lima Jr, de 23 anos.