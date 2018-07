Movimento Candelária Nunca Mais! realiza atividades para relembrar episódio

Nesta segunda-feira (23), a Chacina da Candelária completa 25 anos. Durante o dia, o Movimento Candelária Nunca Mais! vai realizar uma missa e inter-religioso na igreja, uma caminhada em defesa da vida na Avenida Presidente Vargas, além de um ato público e cultural na Cinelândia. O objetivo é relembrar a violência ocorrida na madrugada do dia 23 de julho de 1993.

Mais de 70 pessoas estavam dormindo nos arredores da igreja, no Centro da cidade, quando policiais abriram fogo contra o grupo, matando oito jovens. A primeira pessoa a chegar no local foi a artista plástica Yvonne Bezerra de Mello, que já realizava trabalho de apoio àquele grupo de menores em situação de rua.

A artista fez o Projeto Uerê, cuja origem remonta à Escola Sem Portas Nem Janelas, iniciada em 1980 para atender crianças e jovens em situação de rua. Este projeto vem sendo desenvolvida pela artista há 20 anos e já atendeu 7 mil crianças, com 95% de sucesso, ou seja, a maioria das crianças atendidas não foram para a marginalidade.

Wagner dos Santos foi o único sobrevivente da chacina. Ele levou quatro tiros no episódio, quando tinha 21 anos. Wagner ajudou a identificar os policiais. Um ano depois, sofreu novo atentado e também conseguiu resistir aos ferimentos. Hoje, ele vive na Europa, para onde foi em 1994, por intervenção do ex-ministro da Justiça e secretário de Direitos Humanos durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, José Gregori.



*Com Agência Brasil