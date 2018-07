Secretário de Educação é exonerado do cargo

Nesta quarta-feira, 11, Cesar de Queiroz Benjamin foi exonerado do cargo de secretário municipal de Educação. A decisão do prefeito Marcelo Crivella foi publicada no Diário Oficial do Município. O lugar foi ocupado por Talma Romero Suane.

Em sua página do Facebook, o agora ex-secretário disse que sua exoneração era esperada, pois ele não cedeu à politicagem. Ele também acusou sua sua sucessora de articular sua saída.



Confira a publicação na íntegra:

"Acabo de ver a notícia da minha exoneração e da nomeação da professora Talma Suane para a chefia da SME.

A minha exoneração era esperada, pois não cedi à politicagem e aos inimigos da educação. Retorno ao convívio da minha família e aos meus afazeres profissionais.

Toda a articulação para a minha saída foi feita pelas minhas costas. Não recebi sequer um telefonema. O prefeito agradeceu desta maneira a minha dedicação à causa da educação.

Talma Suane, minha chefe de gabinete, participou dessas articulações sem me avisar. Há algum tempo, depois da primeira crise, o próprio prefeito me disse que ela havia pedido o meu cargo, mas eu não acreditei. Quem age de boa-fé tende a acreditar na boa-fé dos demais.

Ontem, quando eu estava em agenda externa, Talma me mandou uma mensagem, dizendo que não estava se sentindo bem e iria para casa. Quando retornei à SME já não a encontrei. Ela já sabia que havia conseguido a nomeação, mas não teve coragem de olhar nos meus olhos. Sua gestão nasce sob o signo da traição.

Desejo tudo de bom à SME e às nossas crianças. Que tudo se ajeite da melhor maneira possível, numa Prefeitura tão fragilizada e confusa.

Atenciosamente,

Cesar Benjamin"



Relembre o caso



Em maio, Cesar Benjamin decidiu deixar o cargo. Ele e o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, brigavam pela internet, desde que Benjamin declarou que sairia da prefeitura por conta de um desentendimento com Messina. No entanto, no mesmo dia, Benjamin voltou atrás e decidiu continuar no cargo.