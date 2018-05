'Cerco está se fechando', diz Jean Wyllys sobre caso Marielle

Além de Jean Wyllys, os deputados federais Glauber Braga e Alessandro Molon participaram da reunião com o delegado, na s ede da Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio . Wyllys ressaltou que a comissão vai continuar cobrando a conclusão do inquérito sobre o assassinato da vereadora.



A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos no dia 14 de março, no Estácio, Centro do Rio. A parlamentar voltava de um evento na Lapa quando foi atingida por pelo menos quatro disparos. O caso está sendo investigado em sigilo, para não prejudicar o andamento das apurações.

A reunião entre membros da Comissão Externa da Câmara e o chefe da Divisão de Homicídios da Capital, Fábio Cardoso, sobre as investigações da morte de Marielle, nesta terça (8), não definiu um prazo para o fim do inquérito, mas dá indícios de que o caso está mais próximo de ser concluído."Ele [o delegado] disse que a sociedade tem que ter paciência, porque homicídio, de fato, exige uma investigação mais rigorosa, mas que já tem informação suficiente para cruzar os dados e chegar aos assassinos. Eles já descartaram várias linhas de investigação e o cerco aos criminosos está se fechando. Não só sobre os executores como também em relação aos mandantes", disse o deputado Jean Wyllys.De acordo com o relato do deputado, o delegado não revelou se os executores são agentes do Estado, mas disse que são bem treinados. "Não são pessoas quaisquer e não sã baratas, disse Wyllys, que também afirmou que o delegado confirmou o uso de um submetralhadora no crime, e não uma pistola, como dito anteriormente.