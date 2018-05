Cerca de 48 caminhões de álcool anidro devem chegar nesta quarta

O álcool anidro será misturado com gasolina, para garantir o abastecimento de gasolina tipo C

Cerca de dois milhões de litros de álcool anidro já chegou ao DF, desde o início da operação montada para minimizar os impactos da paralisação dos caminhoneiros. O Governo do Distrito Federal segue garantindo escoltado os caminhões dos caminhões, para está quarta(30), devem chegar 48 carretas.



As carretas chegarão ao DF, com cerca de 30 mil litros cada de álcool anidro, que, misturado à gasolina, produzirá quase 8 milhões de litros de gasolina tipo C para garantir o abastecimento do DF por uma semana. A gasolina consumida na bomba tem entre 18% e 27% de álcool anidro e o restante de gasolina.



Na última sexta-feira, apenas uma das cinco empresas distribuidoras de combustíveis que atuam em Brasília informou que tinha em estoque 1,3 milhão de litros de álcool anidro. Nesta terça-feira, duas das distribuidoras contavam com 130 mil litros de álcool anidro em seus reservatórios, quantia que garante produção de 700 mil litros de gasolina tipo C já contendo a substância e prontos para consumo.