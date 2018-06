Cerca de 40 pessoas caem em golpe de falso emprego

Ao menos 40 pessoas foram vítimas de um golpe de falso emprego no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, que está investigando o caso, foi aberto para apurar a conduta de uma mulher de 38 anos que cobrava R$ 30 e solicitava documentos pessoais para cadastrar candidatos a vagas de trabalho em uma suposta empresa de logística do Complexo Industrial e Portuário de Suape, em Pernambuco.





De acordo com o delegado, a estelionatária atuava em bairros como Águia Fria, Campo Grande, Arruda e Espinheiro, na zona norte do Recife. "Não tinha folheto nem qualquer documento da empresa que afirmava estar contratando empregados. Era na base do boca a boca mesmo", comentou.



A mulher chegou a fazer uma reunião com 20 vítimas e levou todas para conhecer um suposto escritório, em um edifício empresarial no Centro do Recife. "Ela fez isto em um fim de semana, pois sabia que o local estaria fechado. Chegando lá inventou uma desculpa para as vítimas", comentou o delegado. Segundo Aires, a suspeita será ouvida até a próxima semana e será autuada por estelionato.



Prevenção

O delegado Rômulo Aires conta que não há fórmula pronta para evitar cair neste tipo de crime. "Estes golpistas são muito persuasivos e se aproveitam de pessoas vulneráveis que acreditam nas falsas propostas", comentou o delegado.



Ele orienta que as pessoas evitem repassar os dados pessoais e procurem sempre se informar sobre a empresa que almejam uma vaga de emprego. "Deve-se sempre desconfiar de propostas vantajosas e que peçam alguma antecipação de dinheiro", comentou o delegado.

Em entrevista ao Destak, por telefone, o delegado Rômulo Aires, titular da Delegacia do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, contou que a estelionatária aliciou outra mulher para ajudar a captar mais candidatos e ampliar o alcance do golpe e aplicar o golpe em pessoas de baixa renda. "Porém, ela não sabia do golpe e também foi vítima da estelionatária", comentou o delegado.A suspeita oferecia empregos de auxiliar administrativo e de serviços-gerais, entre outros cargos desse nível, em uma empresa de Suape na qual ela estagiou durante três meses, em 2008. Ela começou a aplicar os golpes em maio deste ano, mas as pessoas lesadas começaram a desconfiar da demora para conseguir o emprego e decidiram registrar a ocorrência na Delegacia do Espinheiro.