Problemas são causados por vandalismo ou ação do tempo e dificultam acesso a informação. Até o final de julho, 30 placas serão recuperadas

A Torre Malakoff, importante monumento localizado no bairro do Recife, no Centro da capital pernambucana, foi construída no século 19 para servir como observatório astronômico e portão monumental do Arsenal da Marinha. Porém, quem passa pelo local não tem acesso a essa informação sem entrar para uma visita, pois a placa que deveria oferecer indicações turísticas está totalmente danificada.



Este problema tem se repetido em vários outros pontos turísticos da cidade. É comum encontrar placas amassadas, pichadas, com a pintura desgastada ou até mesmo arrancadas. Na rua do Bom Jesus, também no bairro do Recife, por exemplo, existe apenas a estrutura de sustentação da placa. Próximo ao rio Capibaribe, em frente ao Paço Alfândega, a placa com informações sobre o manancial está inelegível.



Atualmente, existem 524 placas de sinalização turística sob responsabilidade da Secretaria de Turismo Esportes e Lazer do Recife. Deste total, há aproximadamente 100 placas danificadas por vandalismo ou ação do tempo atualmente, segundo o órgão. Caso alguém seja flagrado danificando as placas pode ser punido por dano ao patrimônio.



De acordo com a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife, até o final de julho, 30 placas de sinalização turística da cidade serão recuperadas, entre reposição de adesivos, manutenção do braile e substituição total da placa (estrutura de sustentação, chapas de aço e adesivos), com um investimento de aproximadamente R$ 50mil.



Serão contemplados alguns dos mais importantes e movimentados pontos turísticos da capital como a Torre Malakoff, Rua do Bom Jesus, Capela Dourada, Conjunto Franciscano do Recife, Conjunto Carmelita e Pátio de São Pedro.



O trabalho de recuperação será iniciado com as placas de monumentos do Bairro do Recife e da Ilha de Santo Antônio, no Centro do Recife. No início do mês de junho foi realizada a recuperação de quatro mapas gerais (Marco Zero, Cais da Alfândega, Parque Dona Lindu e Praça de Boa Viagem), no valor de R$ 3,2 mil. Eles mostram onde você está e o que pode fazer/apreciar por perto.



As próximas placas a serem recuperadas serão: Conjunto Franciscano, Capela Dourada, Teatro Santa Isabel, Antigos trilhos dos bondes, Rua do Bom Jesus, Mercado de São José (02 placas), Forte das Cinco Pontas, Igreja do Rosário dos Pretos, Conjunto Carmelita, Torre Malakoff, Ponte Maurício de Nassau (02 lados), Antiga Casa da Moeda, Local de achados arqueológicos da rua da moeda, Jardins do Palácio do Campo das Princesas, Arquivo Público Estadual e Ginásio Pernambucano.