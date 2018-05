Cerca de 170 caminhões com diferentes suprimentos chegaram ao DF neste domingo

Foram liberados hoje pelo menos 2,6 milhões de litros de gasolina, 370 mil litros de diesel e 30 mil litros de etanol

Até as 19 horas deste domingo (27), 170 caminhões escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) transportaram gasolina, diesel, gás de cozinha, álcool anidro (usado na mistura da gasolina), sulfato de alumínio, entre outros produtos para regiões do Distrito Federal.



Outras escoltas foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Força Nacional de Goiás para Brasília, reforçando o abastecimento de ração animal e gás de cozinha. As informações são do gabinete integrado de acompanhamento, grupo do governo local que monitora as ações em consequência da paralisação dos caminhoneiros.



Foram liberados hoje pelo menos 2,6 milhões de litros de gasolina, 370 mil litros de diesel e 30 mil litros de etanol. Ainda segundo o comitê, todas as estradas que dão acesso à capital do País estão desobstruídas, mas os bloqueios seguem no acostamento.



No início da noite, chegaram dez carretas com querosene ao Aeroporto Internacional de Brasília, escoltadas pelo Exército, em ação conjunta com o gabinete integrado.



Quanto à segurança, nenhuma ocorrência grave relacionada à greve foi registrada pela Policia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF). A autarquia apenas atuou para organizar uma grande fila de abastecimento próximo ao Aeroporto de Brasília.



Em reunião do gabinete que monitora os efeitos da greve de caminhoneiros, neste domingo (27), governador informou que álcool anidro e GLP serão buscados em Minas Gerais. A PMDF atendeu ocorrências pontuais em alguns postos, sem gravidade. Uma manifestação pacífica na Esplanada dos Ministérios ocorreu em apoio aos caminhoneiros, com cerca de 100 pessoas.



De acordo com o gabinete integrado, o fluxo de trânsito no DF hoje (27) foi pelo menos 40% menor que em domingos normais.



Formado na quinta (24) para coordenar e articular as ações do governo local durante a paralisação dos serviços de transportes, o gabinete integrado de acompanhamento foi instituído oficialmente por meio de portaria, publicada no Diário Oficial do DF de sexta (25).



Integram o grupo de monitoramento as Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros, o Detran, secretarias e empresas pública, a Força Nacional, o Exército e a PRF.



Com informações Agência Brasília