Cerca de 15 presos não retornaram do saidão de Páscoa

1.063 detentos liberados para a saída temporária.

Um total de 17 presos não retornaram aos presídios do Distrito Federal depois do saidão do feriado de Páscoa. Os foragidos representam 1,6% do total de

Os presos cumprem penas em regime semiaberto e foram autorizados pela Vara de Execução Penal a estar com os familiares de 29 de março a 2 de abril. Quando capturados, os que não se apresentaram podem perder direito ao regime semiaberto e responder a inquérito disciplinar.



Essa foi a segunda saída temporária de 2018. Ao todo, serão nove saídas, o que totaliza os 35 dias determinados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os períodos de liberdade não são, necessariamente, vinculados a datas comemorativas.