Cerca de 15% dos postos da cidade foram abastecidos

O abastecimento no Estado do Rio parece ter começado a se normalizar, nesta terça (29). Ao todo, mais de 12 milhões de litros de combustíveis variados já deixaram a Reduc (Refinaria de Duque de Caxias). O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e de Lojas de Conveniência do Município estima que 15% dos postos da capital foram atendidos ontem. Apesar disso, as filas de motoristas em busca de abastecer continuaram.Ainda nesta terça (29), militares do Exército e agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram deslocados para Seropédica, na Baixada Fluminense, para escoltar caminhoneiros que desejassem deixar o local, considerado o maior ponto de concentração de grevistas.