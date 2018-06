Cerca 1,4 mil cargos serão criados para atividades penitenciárias

Proposta foi aprovada nesta última terça-feira (26) pela Câmara Legislativa

A criação de 1,4 mil cargos de provimento efetivo na carreira de Atividades Penitenciárias, foi aprovada nesta última terça(26) pela Câmara Legislativa. O Projeto de Lei nº 2048, de 2018, passou pelo crivo da Casa em dois turnos e agora seguirá para análise e sanção do governador Rodrigo Rollemberg (PSB).



A proposta do governo de Brasília está alinhada com a construção de quatro novos centros de detenção provisória.



"Isso vai gerar 3,2 mil novas vagas, para abrigar internos. Precisamos ter mais servidores e treiná-los para abrir as unidades", explica o secretário da Segurança Pública e da Paz Social, Cristiano Sampaio.



O titular da pasta destaca que ainda não há previsão de nomeação e que será preciso fazer um novo concurso na área. Segundo ele, há ainda aprovados em certame anterior, que podem ser aproveitados. A estimativa é que os novos centros sejam inaugurados no início de 2019.



Com informações Agência Brasília