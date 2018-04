Centro oferece atendimento gratuito para autistas

Casinha Azul, que começa a funcionar na segunda (30), fica dentro da policlínica São Lucas, no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu

O litoral norte de Pernambuco agora conta com um Centro Especializado Casinha Azul de Igarassu (Cecai), um espaço para atender crianças portadoras do Transtorno Espectro Altista (TEA). O centro foi inaugurado nesta quarta-feira (25), e já está funcionando na policlínica São Lucas, em Cruz de Rebouças.



A partir de segunda (30), o espaço da Secretaria de Saúde do município vai oferecer atendimento multidisciplinar gratuito. Após passarem por uma triagem, os pacientes receberão atendimento gratuito e regular nas áreas de neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.



No Cecai, os atendimentos são realizados das 8h às 16h. Os pacientes podem ser atendidos após encaminhamento ou demanda espontânea, caso haja indícios de autismo. No local, também serão promovidas ações de inclusão social, através de atividades em grupo. O projeto busca, ainda, oferecer acompanhamento aos familiares.



O Cecai, tem dois objetivos primordiais, oferecer tratamento a essas crianças e familiares, reconhecendo o direito ao acesso, e promover inclusão social dessas crianças, através de atividades em grupo, dependo do grau de autismo de cada uma.



Para as mães e pais, é um alívio um espaço assim, capacitado para receber essas crianças especiais. "Não temos condição de pagar por atendimentos caros e aqui vamos ter uma equipe multidisciplinar cuidando dos nossos filhos", comemora a mãe e professora Hortência Maria Fernandes, 33 anos.