Centro de Dança do DF oferece bolsas para suas aulas continuadas

Chamamento vai selecionar 12 pessoas para terem descontos de 50% ou 100% nos cursos

O Centro de Dança do Distrito Federal está com inscrições abertas para o chamamento público que irá ofertar bolsas de estudos para os cursos da instituição. O edital vai selecionar 12 pessoas para terem descontos de 50% ou 100% nos cursos.



Para as turmas de "Ballet para iniciantes e iniciados", com a professora Micheline Santiago, "Dança contemporânea", com Luciana Lara, "Dança, corpo e performance", com Gustavo Letruta, e "Dança pernambucana", com Jorge Marino, serão concedidas duas bolsas em cada: uma de 50% e outra de 100%. Já para as turmas de "Dança contemporânea", com João Lima, e "Dança para pessoas com deficiência", com Rafael Tursi, serão duas bolsas em cada, ambas de 50%.



Para concorrer às vagas de bolsas, é preciso preencher formulário no site www.centrodedancadf.com.br até o dia 31 de julho.