Centro de Convenções está sob administração privada

GDF assinou contrato com consórcio que vai administra o local por 25 anos

Um projeto ansiado pelo governo Rodrigo Rollemberg acaba de sair do papel. Nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal assinou contrato com o Grupo Capital DF para concessão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Consórcio formado por três empresas brasilienses especializadas no segmento de produção de eventos - VGS Produções, ESB 116 Administração e Participações e Centro Internacional de Convenções do Brasil – o grupo assumirá a administração do local por 25 anos.

O grupo, único participante da licitação feita pelo Governo do Distrito Federal (GDF), terá de pagar R$ 3,8 milhões no ato da assinatura do contrato. Além disso, será obrigada a repassar R$ 2,6 milhões, anualmente, até 2043.



O GDF decidiu entregar o Centro de Convenções à iniciativa privada como concessão porque os estudos de viabilidade apontaram que o espaço pode gerar lucro por conta própria, sem repasse de dinheiro estatal. A projeção é de R$ 800 milhões em receita em 30 anos. A Secretaria de Fazenda estimava que o governo tinha déficit anual de R$ 3,5 milhões com o espaço.

A partir de agora, o consórcio ficará responsável pela gestão e pela operação do prédio de 54 mil m². Além dos palcos de shows, o edifício abriga dezenas de salas comerciais, auditórios de pequeno e médio porte e pavilhões. O Centro de Convenções recebe os principais shows de MPB que passam por Brasília e grandes eventos do GDF.

"É um momento histórico e importante para a cidade. É a primeira concessão do nosso governo. Teremos um equipamento com resultados muito melhores para Brasília", disse o secretário de Turismo do Distrito Federal, Jaime Recena.