Central de atendimento do Detran volta à funcionar nesta segunda-feira (18)

O 'Call Center' tem como função esclarecer todas as dúvidas a população sobre o Detran

O serviço "154" do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) será reativado na próxima segunda-feira (18). O serviço estava há pouco mais de dois meses fora do ar, em razão do fim do contrato com a empresa prestadora do serviço.



Após a conclusão do novo processo licitatório, o Call Center voltará a funcionar nos moldes do contrato anterior, sendo 24 horas por dia com atendimento eletrônico e, das 7h às 19h, em dias úteis, com atendimento presencial.



Cerca de 40 atendentes trabalharão no fornecimento de informações sobre os serviços prestados pelo Detran à população do DF. O usuário poderá pedir esclarecimentos sobre os diversos serviços do órgão, tirar dúvidas, fazer reclamação, dar sugestão e até mesmo fazer elogios.



A média de ligações para o 154 é de 3.550 por dia e 71.000 por mês. Cerca de 32% são atendidas eletronicamente pela Unidade de Resposta Audível (URA) e 68% são encaminhadas aos teleatendentes. Os três assuntos mais demandados no atendimento humano se referem à consulta de débitos de veículos, rastreio de CNH e consulta a CNH recolhida.



Com informações Detran-DF