Cemit vai discutir estratégias para alertar população contra tubarão

Após o registro de mais uma morte causada por tubarão no litoral da região metropolitana do Recife, membros do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) anunciaram que voltam a se reunir nesta terça-feira (5) para discutir atuações mais precisas para controlar o comportamento de banhistas em locais onde já existem placas de sinalização indicando que as áreas são possíveis locais de ataques de tubarão.De acordo com o coordenador do Cemit, o coronel do Corpo de Bombeiros Leodilson Bastos, a ideia da reunião é deliberar sobre atuações mais precisas e direcionadas para conter banhistas que não respeita as orientações de placas, avisos e bandeiras."A população precisa se conscientizar a ouvir esses profissionais, pois eles estão lá para orientar. Pelo amor de Deus, não se exponham a riscos desnecessários", destacou.