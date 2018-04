Cemit vai abrir edital para pesquisa sobre tubarões antes de julho

O presidente do Cemit destacou que o órgão havia atingido a marca de pouco mais de três anos sem incidentes registrados no continente - os três últimos casos haviam sido registrados em Fernando de Noronha. "Devemos isso a um somatório de ações, como nossas pesquisas, o trabalho do Corpo de Bombeiros nas praias, orientando e fiscalizando, além de nossas placas com avisos das áreas impróprias", destacou o coronel Bastos.





Ataque



Pablo Diego é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no domingo à tarde, ele estava com água na altura da cintura e provavelmente foi mordido primeiro na perna, e depois nos braços. Dois outros homens que estavam na água com ele ajudaram a retirá-lo do mar. Depois dos primeiros socorros feitos por equipes de bombeiros, a vítima foi levada de helicóptero ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. No mesmo dia, os médicos amputaram a perna direita dele. Ele ainda se recupera de lesões nos dois braços, que passaram por delicados processos de revascularização. Segundo amigos e familiares, ele sabia dos riscos de estar em área imprópria para banho.



Pablo estava no Recife havia cerca de dois meses e vivia vendendo bombons, água e pipoca nas ruas e em ônibus. Ele é casado e tem cinco filhas.

O novo incidente com tubarão ocorrido no domingo, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, reacende o debate sobre a falta de investimento em pesquisa para monitoramento dos animais, a fim de evitar a possibilidade de que banhistas e surfistas voltem a ser vítimas. O presidente do Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões), coronel Leodilson Bastos, afirmou que o órgão vai abrir editais, até o fim deste semestre, para o desenvolvimento de novas pesquisas que ajudem a criar métodos de proteção aos banhistas e ao ecossistema marinho.Este foi o 64º caso envolvendo incidentes com tubarões no Estado desde 1992, quando a contagem começou a ser feita pelo Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões). Deste total, 24 morreram. Na noite desta segunda-feira, um dia após o ataque, o estado de saúde de Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, apresentou uma evolução positiva. De acordo com o Hospital da Restauração (HR), onde ele está internado, ele respira sem ajuda de aparelhos e está consciente. O quadro, porém, é preocupante pois ainda há riscos de infecções. Ele precisou ter a perna direita amputada em cirurgia.Apontado como uma das principais armas para evitar os ataques, o projeto com o barco Sinuelo, uma parceria entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Secretaria de Defesa Social (SDS), que durante 10 anos atuou, capturando mais de 450 tubarões e os levando de volta ao alto-mar, está há quase quatro anos com as atividades paralisadas, e de acordo com o presidente do Cenip, coronel Leodilson Bastos, não há data para elas serem retomadas. "Não há porquê. Toda pesquisa tem início, meio e fim. A pesquisa com o Sinuelo foi muito importante mas esgotou, e conseguimos levantar muitos dados", disse o coronel.