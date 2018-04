Celpe adota novos critérios de negociação de débitos

Os clientes residenciais da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) que têm duas ou mais contas de energia vencidas agora contam com mais facilidade para renegociar as dívidas. Entrou em vigor, nesta quinta-feira (19), um plano para flexibilizar o pagamento dos boletos em atraso. Atualmente, a empresa tem 3,6 milhões de clientes e atende 9,4 milhões de habitantes no Estado. A inadimplência corresponde a cerca de 2% desse total.





A Celpe ressalta que apenas o titular da conta pode realizar o acordo. Os clientes que não figuram como titulares, mas são responsáveis pelos imóveis com dívidas com a Celpe, devem apresentar o contrato de locação ou compra do imóvel, ou ainda procuração pública ou particular para proceder à negociação. Neste caso, a Celpe irá promover a mudança de titularidade antes de iniciar o acordo.



As negociações estão sendo realizadas em todas as lojas de atendimento Celpe e podem ser agendadas. Pelo site www.celpe.com.br, é possível o cliente marcar um horário em uma loja próxima à sua residência, evitando assim filas e espera. Basta clicar em Atendimento Agendado, em seguida selecionar no canto direito da tela a opção Negociação de Débitos e preencher os dados solicitados.

Entre os novos critérios de negociação, a Celpe reduziu o percentual da entrada. Antes, o primeiro pagamento era feito sobre 30% do débito total. Agora, é possível iniciar a quitação com o equivalente a 20% da dívida. O restante é dividido em parcelas cuja quantidade será ajustada entre o cliente e a empresa, atendendo aos requisitos da Concessionária e considerando o histórico do consumidor e o saldo devedor.Os interessados devem apresentar documentos de identificação, como RG ou carteiras de trabalho ou habilitação, além do CPF e uma conta de energia.