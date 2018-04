Data é comemorada nesta segunda (23) em diversos pontos da cidade, com destaque para igrejas no Centro e em Quintino, zona norte

As comemorações do Dia de São Jorge no Rio começaram desde a madrugada desta segunda (23). Na Igreja São Gonçalo Garcia e São Jorge, no Centro, as movimentações começaram por volta das 3h da manhã. Às 5h, com muitos fogos e festa, teve início a tradicional alvorada, que aconteceu em diversos pontos da cidade.



No Centro, as missas campais vêm acontecendo de hora em hora na avenida Presidente Vargas e vão até as 16h. Dentro da igreja, às 18h, haverá uma missa solene celebrada pelo cardeal Dom Orani João Tempesta. A missa de encerramento acontece às 20h.



O Dia de São Jorge é celebrado por diferentes religiões no Brasil. No catolicismo, é um dos 14 santos auxiliares, considerado um santo guerreiro, sendo, inclusive, o padroeiro da cavalaria do Exército Brasileiro. No sincretismo religioso, implantado no país pela Igreja Católica durante a colonização, visando propagar a religião cristã, o santo representa o orixá Ogum, senhor do ferro e da guerra, em religiões afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé.