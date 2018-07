Celebrações dos 244 anos de Campinas tem início nesse fim de semana

Paulinho Moska e Paulo Miklos se apresentam na Concha Acústica do Taquaral

Dois shows que ocorrem na Concha Acústica do Taquaral abrem os eventos em comemoração aos 244 anos de Campinas.



O primeiro será no sábado (7) com o cantor e compositor Paulinho Moska, que sobe ao palco junto com a Sinfônica de Campinas. Já no domingo (8), o show "Centenário do Samba" conta com a participação do músico e ator Paulo Miklos.



Concha Acústica do Taquaral



Sábado: Paulinho Moska e Sinfônica de Campinas, a partir das 17h



Domingo: Centenário do Samba, às 17h Entrada gratuita