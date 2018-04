Cegonheiros protestam na orla de Piedade

Motoristas pernambucanos de caminhões-cegonha protestaram novamente, na tarde desta quarta-feira (25), nas ruas da região metropolitana do Recife (RMR) por causa do descumprimento do Programa de Desenvolvimento Automotivo (Prodeauto), firmado entre o governo do Estado e a FCA/Fiat.





Além disso, motoristas permanecem em acampamento em Goiana, em frente à fábrica da Jeep, desde o dia 28 de agosto do ano passado. De acordo com a categoria, este é mais um protesto para tentar aumentar o número de profissionais no escoamento da produção. A categoria tem protestos marcados até o dia 2 de maio em outras cidades do Estado.

Após seguir em carreata pelas ruas de Jaboatão durante a manhã desta quarta-feira, cerca de 20 carretas encontram-se estacionados na orla da Praia de Piedade, nas proximidades do hospital da Aeronáutica. Ocupando uma faixa da via, os caminhões-cegonha estampam a faixa com os dizeres: "A Jeep (Fiat) não cumpre a Prodeauto".