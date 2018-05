Cedae descarta risco de falta de água por conta de greve

Produtos químicos necessários ao tratamento da água estão sendo entregues normalmente e não há risco de interrupção na produção

A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio) descartou neste domingo (27) a falta de abastecimento de água à população, por conta da greve dos caminhoneiros no país, que já chegou ao seu 7º dia. Bloqueios em estradas fluminenses geraram dificuldades na entrega de químicos utilizados no tratamento da água. Os produtos, no entanto, chegaram à companhia, com o apoio dos órgãos de segurança, e não há mais risco de interromper a produção de água.



"A Cedae está monitorando os sistemas de produção de água e os estoques de produtos químicos no Estado e implantando medidas para que não seja necessário interromper a produção de água. Caso haja alguma alteração com relação a entrega de produtos que interfira nos serviços da empresa, a companhia divulgará atualização", informou a Cedae, em nota.