Ceasa-RJ já estima que não terá alimentos à venda nesta sexta (25)

Outro setor que traz preocupação, com o 4º dia de greve dos caminhoneiros no país, é o dos alimentos. ACeasa-RJ, o centro de abastecimento em Irajá, zona norte do Rio, já estima que não terá produtos para venda nesta sexta (25). Nesta quinta (24), pela manhã, 95% dos legumes já estavam em falta.Alguns mercados, com prateleiras vazias, principalmente de alimentos frescos, fizeram racionamento: o consumidor só poderia comprar o limite de cinco itens por produto. Muitos feirantes, pela falta de produtos, também resolveram não trabalhar, nesta quinta (24).Por dia, ainda estão sendo descartados 130 mil litros de leite em Barra Mansa, no Sul do Rio, com prejuízo estimado em R$ 200 mil por dia a cerca de 530 produtores rurais.