Mão de milho, com 50 espigas, pode ser comprada por valores a partir de R$ 25

A partir desta segunda-feira (9), a Central de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), localizada na Zona Oeste do Recife, dá início ao "plantão do milho", funcionando 24 horas por dia para a venda de milho para as festas juninas. O serviço segue até o dia 23 de junho, véspera da festa de São João, principal celebração do mês. A mão de milho, contendo 50 espigas, pode ser comprada a partir de R$ 25, podendo chegar até a R$ 40.



Esses valores também se remetem a maior participação das cidades do interior do Estado na produção do milho verde. Com um aumento de 2% este ano, 94% de todo o milho que chega ao Ceasa vem das cidades do como Ibimirim, Barra de Guabiraba, Bonito, Chã Grande, dentre outras.



Segundo o presidente da Ceasa, Gustavo Melo, a expectativa de vendas está melhor em 2018 do que em 2017. O preço está no mesmo patamar do ano passado, ainda podendo ser encontrado em valores inferiores. De acordo com os feirantes, o valor do milho não sofreu aumento como vários outros produtos devido às chuvas e irrigações, que contribuíram na produção do produto tanto em quantidade quanto na qualidade.



Com as boas chuvas que acontecerem no início do ano, a oferta do milho verde aumentou no Pátio do Milho. Só no primeiro semestre, entraram cerca de 11.138.000 espigas. Cinco por cento a mais que o ano passado que apresentou 10.521.000 espigas. A expectativa é que este ano, até o final de junho, sejam comercializados cerca de 13 milhões de espigas.



"Com o aumento do combustível e de alguns insumos para a produção, manter o valor médio no preço da mão de milho já será uma grande vitória para os consumidores. O milho que vem para o Ceasa esse ano, além da maior quantidade, virá com uma qualidade melhorada. Com isso, acredito que teremos um ótimo São João", afirmou o presidente do Ceasa, Gustavo Melo.



Os preparativos para o são João na Ceasa-PE começaram na última sexta-feira (8). A abertura contou com bandas de forró, bacamarteiros e uma canjica gigante, produzida com mais de mil espigas de milho, que foi distribuída para os consumidores do centro.