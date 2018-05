Ceasa do DF registra alta no movimento e queda nos preços

O fim dos bloqueios nas rodovias federais favoreceu um clima de semi-normalidade na Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa) nesta quinta-feira (31).

A unidade do Distrito Federal recebeu 70% da carga esperada, o que estabilizou os preços das mercadorias, que haviam disparado durante a greve dos caminhoneiros.



A batata, que chegou a ser comercializada por R$ 250 (a saca de 50kg), teve preços entre R$ 150 a R$ 180 ontem. Já a caixa com 20 quilos de tomate, valeu de R$ 50 a R$ 60, enquanto no auge da crise, foi vendida por R$ 120 a R$ 150.

Segundo o chefe da sessão de estatística da Ceasa, Fernando Santos, o movimento de atacadistas na Ceasa melhorou, atingindo 70%, e a expectativa é que a presença do público seja praticamente normal no sábado, quando ocorre o chamado Varejão.