CBTU suspende serviço da linha diesel no sábado

Medida visa garantir combustível para que os VLTs possam circular na próxima segunda (28)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife anunciou que devido ao baixo estoque de combustível não haverá operação na linha Diesel, neste sábado (26). A intenção da empresa é que com a paralisação neste dia, os VLTs possam circular na segunda-feira (28).



Na linha Diesel que compreende os ramais do Curado a Cajueiro Seco e de Cajueiro Seco ao Cabo circulam diariamente cerca de 5 mil usuários. O metrô trafega diariamente cerca de 400 mil pessoas, nas linhas Centro, Sul e Diesel.



Nesta sexta-feira (25), a paralisação dos caminhoneiros contra o aumento no preço do diesel completa cinco dias. Apesar de um possível acordo com suspensão do movimento pela categoria, bloqueios parciais continuam em rodovias federais que cortam Pernambuco e na área de acesso ao Complexo Portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho.