CAV abre inscrições para segundo semestre

Interessados têm até dia 20 de julho para participar de processo seletivo

As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do CAV (Centro de Audiovisual), em São Bernardo do Campo, estão abertas até sexta-feira (20) para os cursos de Cine/TV e Animação.



A inscrição é gratuita e os cursos têm duração de três semestres. Com 40 vagas disponíveis para cada um, o estudante pode optar para estudar de manhã ou à noite.



A avaliação é em apenas uma etapa que acontecerá no dia 28 de julho às 11h com questões relacionadas ao curso escolhido. Inscrições poderão ser feitas através do site da prefeitura, a lista de aprovados será divulgada no dia 3 de agosto.



A partir desta segunda-feira (16), o espaço abrirá inscrições para as oficinas gratuitas de linguagem audiovisual. As inscrições vão até sábado (21) e estão disponíveis 60 vagas dividas nos períodos diurno e noturno, 30 para o curso de "Montagem cinematográfica x Edição de vídeo" e 30 para "Introdução a animação em Flash".



As aulas serão ministradas 30 de julho a 03 de agosto.