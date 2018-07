Católicos celebram Nossa Senhora do Carmo no Recife

Nesta segunda-feira (16), a comunidade católica festeja a 322ª edição da festa de Nossa Senhora do Carmo, a co-padroeira do Recife. Este ano, está sendo celebrado o jubileu para o centenário da coroação canônica da mãe do Carmelo como rainha da cidade do Recife e de Pernambuco, que será comemorado no próximo ano.





Imagem da santa

Doada no século 17 por Maria I, rainha de Portugual, na época, a imagem de Nossa Senhora do Carmo passa por restauração desde fevereiro deste ano. A última etapa da reforma teve início no começo deste mês, com previsão de conclusão para setembro.



Está sendo realizadas a aplicação do ouro, base de toda a imagem, e a reintegração das cores. A imagem é formada, em sua maioria, pelas cores marrom e bege e conta com partes azul e verde na composição dos anjos aos pés de Maria.



Os carmelistas estão fazendo campanha para ajudar com as despesas, uma vez que a restauração da imagem e da cúpula da Basílica chegam a R$ 130 mil. As colaborações podem ser feitas via depósito bancário no Banco do Brasil, agência 1850-3, conta 14.273-5. Mais informações: 3224-3174 e www.basilicadocarmorecife.org.br.

Os carmelitas trazem como tema "O rosto de Maria na Evangelização da Igreja", contemplando o Ano Nacional do Leigo, comemorado em 2018 pela igreja Católica no Brasil. O reitor da Basílica do Carmo, frei Rosenildo Alexandre, salienta que neste ano, a igreja no Brasil se volta para a atuação da vida laical no seio na comunidade cristã, valorizando o seu protagonismo na evangelização.Na segunda, às 10h, haverá uma celebração com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Limacêdo Antônio da Silva, celebrando a missa solene no interior da basílica. À tarde, às 16h, o arcebispo metropolitano, dom Fernando Saburido, presidirá a missa campal, no pátio do Carmo. Após a missa, a tradicional procissão com o andor de Nossa Senhora do Carmo percorrerá as principais ruas do centro do Recife.