Casos de tuberculose na Papuda cresceram 135%

De janeiro até julho já foram 40 presos com a doença, contra 17 registros no ano de 2017

Os casos de tuberculose registrados nos seis primeiros meses deste ano no Complexo Penitenciário da Papuda já somam mais que o dobro do que todos os registros do ano passado inteiro. De janeiro até julho já foram 40 presos com a doença, contra 17 registros no ano de 2017.



A tuberculose é uma doença contagiosa provocada por uma bactéria, afeta os pulmões e pode levar à morte se não for tratada. Por ser transmitida pelo ar, lugares fechados como o presídio são os mais propensos ao contágio.



Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que os presos têm 28 vezes mais chances de se contagiar do que a população geral. Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Controle de Tuberculose, Denise Arakaki, isso faz com que a doença seja ainda mais frequente em presídios.



"Entre 9% e 10% das pessoas com tuberculose são da população carcerária, sendo que essa população carcerária representa apenas 0,2% da população do Brasil. Aí você entende que existe um desequilíbrio", afirmou.



De acordo com a secretaria de Saúde do DF, todos os pacientes infectados neste ano e no ano passado são do sexo masculino e que apenas em 2016 duas mulheres teriam sido infectadas com a doença. A pasta informou que nenhuma morte em decorrência do diagnóstico de tuberculose foi registrado no sistema carcerário da capital.



Para tentar controlar esse crescimento dos casos nos presídios do país, o governo federal anunciou na semana passada que irá destinar R$ 27,5 milhões em políticas públicas nos próximos dois anos para prevenir e tratar tuberculose nesses locais. As intervenções deverão ocorrer em 75 presídios prioritários de todos os estados e o Distrito Federal, de acordo com a população carcerária, a proporção de abandono do tratamento pelos presos e outros critérios.



Sobre o crescimento dos casos de tuberculose na capital, a secretaria de Saúde informou que está monitorado e que trabalha em ações para evitar a entrada da doença no sistema. A pasta destacou que nenhum agente penitenciário foi infectado e que os internos que apresentaram o diagnóstico de tuberculose neste ano ainda estão em tratamento, que tem duração de seis meses.