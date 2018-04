Casos de síndrome respiratória caem 34% em Pernambuco

De acordo com o boletim da semana 11, divulgado nesta terça-feira (3) pela Secretaria Estadual de Saude (SES), houve uma diminuição de 34% nos casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag) em Pernambuco, neste ano. De janeiro a 17 de março, dos 174 casos, um foi positivo para influenza A(H1N1). No mesmo período de 2017 foram 264 ocorrências, com 31 casos de influenza A(H3N2), cinco de influenza B e dois de VSR.





Vacinação

Entre os dias 23 de abril e 1º de junho, o Brasil realiza a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. A vacina protege contra os três vírus em circulação em Pernambuco. A imunização é voltada para idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos a até 45 dias, trabalhador de saúde, entre outros.

Ainda segundo o boletim, de janeiro a 17 de março, a SES já identificou a circulação de três vírus da influenza em Pernambuco: A(H1N1), A(H3N2) e B, sendo confirmado um caso de cada tipo. Esses vírus também já foram isolados em outros Estados brasileiros e países da América, segundo boletins recentes do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), respectivamente.Em comunicado, a SES informou que está, permanentemente, monitorando a circulação dos vírus respiratórios no Estado. No caso da síndrome gripal, que engloba os casos leves, o Estado faz o acompanhamento em quatro unidades sentinelas, localizadas no Recife (3) e em Jaboatão dos Guararapes (1).