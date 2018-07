Casos de picadas de escorpião sobem 10,4% no 1º semestre

No primeiro semestre de 2018, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco (Ceatox-PE) registrou 674 atendimentos de acidentes envolvendo escorpiões. Isto representa um aumento de 10,4% em comparação ao mesmo período de 2017, quando houve 610 casos. No levantamento, foi observado que o maior quantitativo foi na faixa etária de 1 a 4 anos (145). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).





Para evitar as ocorrências, a população precisa estar atenta com a concentração de entulhos e lixo próximo a residência, tapar buracos e frestas existentes, limpar constantemente ralos de banheiros, além de evitar a presença de baratas e outros insetos, principais presas do escorpião. Se a população observar presença do animal nas residências, é necessário entrar com contato com a vigilância ambiental municipal e solicitar uma visita ao imóvel.



Outra demanda do Centro envolve picadas por serpentes. O primeiro semestre representou um total de 322 atendimentos no Estado e, diferentemente dos casos envolvendo os escorpiões, os que aconteceram com serpentes foram em maior quantidade na faixa etária que compreende aos adultos jovens (20 a 39 anos).



Em caso de picada, também é preciso lavar o local atingido apenas com água e sabão. Em seguida, é preciso ir até uma unidade que tenha o soro contra o veneno. Em Pernambuco, o antídoto é disponibilizado no Recife (Hospital da Restauração), Caruaru (Hospital Mestre Vitalino), Arcoverde (Hospital Ruy de Barros Correia), Serra Talhada (Hospital Prof. Agamenon Magalhães), Salgueiro (Hospital Inácio de Sá), Ouricuri (Hospital Fernando Bezerra) e Petrolina (Hospital Universitário).



Ceatox registra aumento de 8% nos atendimentos

No primeiro semestre de 2018, o Ceatox-PE registrou 1.775 atendimentos por meio do contato via o 0800-722-6001. Os números registrados esse ano representam um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.631 atendimentos.



O trabalho do Ceatox é o de auxiliar profissionais de saúde na conduta com pacientes que tiveram algum acidente com animais peçonhentos ou intoxicações exógenas. O 0800 do Centro também está disponível para tirar dúvidas da população. O serviço do Ceatox funciona 24 horas por dia.



"Observamos que o maior quantitativo de acidentes, seja envolvendo animais peçonhentos, em específico o escorpião, e as intoxicações por medicamentos, acontecem em crianças. É muito importante ter cuidado com o armazenamento de cosméticos, medicamentos e produtos de limpeza dentro das residências", destaca a coordenadora do Ceatox-PE, Lucineide Porto.

Ocorrendo a picada de escorpião, deve-se lavar o local atingido apenas com água e sabão. Se a vítima for uma criança de até 12 anos, que tem risco de morte, pode haver indicação do uso do soro contra o veneno. Vale ressaltar que menores picados por escorpiões obrigatoriamente não necessitam tomar o soro específico, o que será decidido pela equipe médica do caso.No Estado, o soro antiescorpiônico está disponível no Hospital da Restauração (Recife), Hospital Jaboatão-Prazeres (Jaboatão dos Guararapes) e Hospital João Murilo (Vitória de Santo Antão). No interior, nos hospitais regionais de Limoeiro, Palmares, Garanhuns, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina, além do Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru.