Casos de injúria por homofobia têm queda no Distrito Federal

Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal apontam que os casos de injúria preconceituosa sobre sexo e gênero diminuíram em relação ao ano de 2017. Em 2018, um total de 29 ocorrências foram computadas de janeiro a maio. No mesmo intervalo do ano passado, foram 46.



A pasta ainda ressalta que não existe uma lei específica que tipifique o crime de homofobia e transfobia, esses tipos de caso são relacionados a outras naturezas criminais, a depender de cada situação, sendo assim, apenas para casos de injúria é possível fazer um balanço.



O DF conta com uma delegacia especializada no assunto, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), criada em março do ano passado.



O órgão incentiva a população a denunciar, para que assim seja possível diminuir ainda mais este número. "É importante que as pessoas denunciem e apresentem provas ou documentação que possa ajudar no caso", declarou a delegada, Glaucia Cristina Silva.