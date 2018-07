Casos confirmados de sarampo dobram em dez dias

Em dez dias, o número de casos confirmados de sarampo dobrou no Estado do Rio. Até o dia 17 de julho, haviam 7 casos confirmados. Agora, já são 14, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.De acordo com a pasta, onze desses casos são na cidade do Rio de Janeiro, dois em Duque de Caxias e um em Niterói. As amostras foram analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), laboratório de referência do Ministério da Saúde. "Desde a primeira suspeita da circulação de sarampo, a SES vem trabalhando em parceria com os municípios, inclusive realizando vacinação de bloqueio", disse a secretaria em nota.Como o sarampo é uma doença infecciosa grave, extremamente contagiosa, que pode evoluir com complicações. A vacinação é essencial, ainda mais sendo a única forma de se prevenir contra a doença.A proteção contra o sarampo faz parte das vacinas Tríplice Viral e Tetra Viral, disponíveis conforme calendário de vacinação do Ministério da Saúde para crianças entre 12 e 15 meses. Devem ser vacinadas as crianças a partir de um ano e adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados. Aqueles que tomaram as duas doses da vacina não precisam tomar nova dose.