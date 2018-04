Caso Marielle: polícia encontra digitais em munições

Segundo informações do jornal 'O Globo', peritos conseguiram colher digitais parciais de assassino de vereadora do PSOL

A polícia pode ter encontrado um novo caminho para identificar os assassinados da vereadora do PSOL Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos a tiros no último dia 14. Isso porque policiais civis e federais que investigam o caso conseguiram colher digitais parciais nas cápsulas de munição usadas no crime, de acordo com informações do jornal "O Globo".



A informação pode levar ao assassino ou pelo menos ao responsável por colocar a munição na arma, uma pistola 9mm. Nove cápsulas, encontradas na esquina das ruas João Paulo 1º e Joaquim Palhares, no Estácio, foram analisadas pelos especialistas, sendo oito do lote UZZ 18, vendido pela CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) à Polícia Federal em 2006, e outro de um carregamento importado que tem características especiais, semelhantes à de um projétil disparado em um homicídio em outro ponto da Região Metropolitana do Rio.



Por estarem fragmentadas, as digitais não podem ser comparadas às armazenadas no banco de dados das polícias. Segundo os agentes informaram ao "O Globo", no entanto, é possível, no futuro, confrontá-las com as de um eventual suspeito.