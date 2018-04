Caso Marielle: Jungmann dá sinais de envolvimento de milícia

Ministro da Segurança Pública deu declaração nesta segunda de que investigações apontam para milicianos, contra os quais a vereadora lutava

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que as investigações do caso de Marielle Franco e Anderson Gomes, assassinados no último dia 14, apontam para o envolvimento de milícias, contra as quais a vereadora lutava ativamente, tendo feito parte da CPI das Milícias, ao lado do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), e que não está descartada nenhuma hipótese, inclusive a de envolvimento de vereadores no caso.



"As investigações avançam. Estão partindo de um grande conjunto de hipóteses e afunilando. E uma das possibilidades que têm crescido é que seja um crime ligado às milícias. Acho que não podemos descartar nada. Sobretudo se existem áudios, se existem informações, que possam levar a qualquer responsabilização", afirmou o ministro, segundo a Agência Brasil.



O delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil, não quis comentar a declaração. "A Polícia Civil só vai comentar a autoria e a motivação no final da investigação. É bom que se diga que a polícia já entendeu a grande parte do cenário do crime", garantiu ele.