Caso Marielle: Jungmann confirma que vereador é investigado

A Delegacia de Homicídios da Capital realiza, ainda nesta quinta (10), a reconstituição do crime, exatamente na mesma hora e local em que Marielle foi assassinada, no Estácio. Os trabalhos da polícia começaram por volta das 20h, quando algumas ruas da região foram interditadas. Com o intuito de isolar a área de curiosos, tapumes e lonas pretas foram utilizados. Militares do Exército ainda participam da ação.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou em entrevista nesta quinta (10) que o vereador Marcello Siciliano (PHS) está entre os investigados no caso do assassinato da vereadora e ativista Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, dia 14 de março. Além dele, também são investigados um policial militar não-identificado e o ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, já preso, acusado de chefiar uma milícia.Ainda quinta (10), pelo segundo dia consecutivo, não houve quórum na Câmara dos Vereadores para a sessão da tarde ser aberta. Siciliano planejava se defender das suspeitas publicamente, em plenário, segundo os vereadores, só que seus colegas, ainda em dúvida sobre as acusações, preferiram evitar o registro de presença, para que o gesto não fosse interpretado como apoio ao vereador, segundo informações de "O Globo".A mesma testemunha que envolveu o vereador no crime ainda teria revelado que um policial do 16º BPM (Olaria) e um ex-PM da Maré teriam participado da execução e estariam com outros dois no Cobalt prata usado no crime, ainda de acordo com o jornal.