Ao menos quatro pessoas precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, uma delas soterrada

Parte da estrutura de dois casarões antigos desabou na rua da Matriz, no bairro da Boa Vista, na área Central do Recife, na manhã desta segunda-feira (30), por volta das 10h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos quatro pessoas ficaram feridas. Um dos imóveis era residencial e o outro funcionava como uma oficina de conserto de calçados.



Cerca de 11 pessoas, todas da mesma família, se encontravam no prédio quando ocorreu o desabamento. A Defesa Civil deu início a vistoria técnica da edificação e a área foi isolada devido ao risco de um novo desabamento.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram encaminhados ao local. O desabamento aconteceu nas proximidades da Igreja Matriz. Ainda de acordo com o Samu, uma vítima sofreu um trauma abdominal e uma fratura exposta na perna e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, também no Centro. A segunda vítima sofreu fratura no membro inferior e foi encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas, noCordeiro, na zona oeste. Os bombeiros ainda trabalhavam na retirada da terceira vítima, que está soterrada. A vítima socorrida pela Viatura de Resgate, uma mulher de 40 anos, apresentava hipertensão arterial e foi encaminhada consciente e orientada para UPA-Caxangá, para cuidados médicos.





A Diretoria Executiva de Controle Urbano do Recife (Dircon) informou que, após diversas tentativas administrativas exigindo do proprietário a recuperação do imóvel que desabou parcialmente, foi solicitada a judicialização do caso desde 2013.