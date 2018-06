Casamento comunitário do DF tem união de casal homoafetivo

Pela primeira vez o projeto fará a união de um casal gay; cerimônia acontece neste domingo (28) e outros 64 casais participarão do evento

Pela primeira vez, o projeto de casamento comunitário do GDF terá a união de um casal homoafetivo. A cerimônia acontece neste domingo (24), a partir das 17h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.



Desde 2012, quando a proposta foi criada, mais de 1,5 mil casais oficializaram a união com o apoio do governo. Mas, segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, organizadora do projeto, essa — a 17ª — foi a primeira edição em que houve procura de um casal do mesmo sexo.



Os noivos José Moura Júnior e Wanderson Santana estão juntos desde 2014 e já moravam juntos desde 2016. "Eu nunca quis oficializar, mas ele [Wanderson] sempre falava nisso. Tínhamos dificuldade financeira, então para mim era uma situação praticamente impossível", conta o rodoviário, de 45 anos.



Entre os requisitos para participar do casamento comunitário está a comprovação de renda de até meio salário mínimo por pessoa ou de até dois salários mínimos no total. Com a união, eles ganham direitos matrimoniais, sucessórios e previdenciários.



O projeto

O casamento comunitário oferece – além da gratuidade da cerimônia e das taxas de cartório – serviços de beleza, como penteado e maquiagem, e transporte do casais.

Além de comprovar os requisitos de renda, idade mínima de 18 anos e residência no Distrito Federal, eles participam de um minicurso sobre orçamento familiar e de ensaio.