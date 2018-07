Casa de Cultura de Souzas promove arraial julino

Casa de Cultura e Cidadania Antonio da Costa Santos



A entrada é gratuita



3258-7828

Sábado (7), a partir das 16h, é dia de inauguração porque a Casa de Cultura e Cidadania Antonio da Costa Santos, em Sousas, comemora o período típico de festas com o 1º Arraial da entidade.Haverá barracas de comidas típicas, produtos artesanais locais, brincadeiras infantis e diversas apresentações culturais confirmadas, como Tião Mineiro e a Catira de São Gonçalo, Mestra Emilia de Boiadeiro com o Samba de Coco do Encantado, Afoxé Oya Obirin Odé – Hortolândia, Grupo Savurú de Teatro e Dança e Banda Ori.A iniciativa partiu dos moradores de Sousas que participam do projeto MemorAções na Casa de Cultura, o projeto faz parte das ações de sustentabilidade local e é desenvolvido pela Coordenadoria de Ação Cultural da Secretaria de Cultura de Campinas.