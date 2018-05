Carros soterrados na 210 Norte começam a ser retirados

Acidente deixou 23 carros soterrados em fevereiro

Depois de quase 100 dias do desabamento na garagem do Bloco C da 210 Norte, a empresa responsável pelas obras de revitalização da área afetada deu início ao processo de remoção do entulho. Com isso, será possível tirar os 23 carros que ficaram sob os escombros.



Como o laudo técnico da seguradora ainda não foi concluído, as obras estão sendo custeadas pelos moradores. Segundo a administração do condomínio, ainda não há previsão de quanto será gasto para a remoção de todos os veículos.



Após a liberação do laudo, o condomínio pretende pedir o pagamento à seguradora para cobrir os danos causados por conta do desabamento.



O acidente aconteceu no dia 4 de fevereiro e ninguém se feriu. Na ocasião, a Defesa Civil constatou que não houve danos à estrutura do prédio. Segundo os técnicos, a concentração de água no solo ao longo dos anos ajudou no descolamento da laje.