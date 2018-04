Carro onde Marielle Franco foi morta passa por nova perícia

Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos a tiros no dia 14 de março, no Estácio, Centro do Rio, após a vereadora participar de um evento na Lapa. Os criminosos teriam emparelhado o veículo da parlamentar e atirado. Os bandidos fugiram sem levar nenhum pertence. Uma assessora que estava ao lado de Marielle no carro foi atingida por estilhaços. A principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital é a execução.

O carro onde a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos, no dia 14 de março, vai passar por nova perícia nesta terça (24), 41 dias após o crime. Ainda não há maiores informações sobre as investigações da morte da parlamentar, a quinta mais votada para a Câmara Municipal.Uma primeira perícia foi feita no local do crime, há mais de um mês. Na ocasião, a polícia encontrou 13 cápsulas de munição 9mm pertence ao lote UZZ-18, vendido pela Companhia Brasileira de Cartuchos para a Polícia Federal, em Brasília. Quatro tiros atingiram a vereadora na cabeça.Através da assessoria de imprensa, a Polícia Civil confirmou a nova perícia, mas afirmou que não poderá fornecer maiores detalhes devido ao sigilo das investigações sobre o crime.