Carro é abandonado em chamas no Riacho Fundo II

Na noite desta quinta-feira (31), um carro foi abandonado em chamas na região administrativa do Riacho Fundo II. A ação da polícia evitou que o fogo se alastrasse por uma residência, a qual o veículo colidiu.A equipe da Polícia Militar do 28°BPM chegou ao local, na QN 30, instantes após um grupo abandonar e atear fogo em um veículo roubado, Ao chegar a equipe presenciou o carro em chamas descer a rua e colidir com o portão de uma casa, único acesso da residência.Os policiais agiram rápido e conseguiram puxar o veículo em chamas para longe da casa, evitando que o fogo a atingisse o imóvel, permitindo a saída dos moradores. Residiam na casa, um casal e seu filho de colo. Os criminosos não foram presos. A retirada do carro foi feita pelos policiais militares sargento Monteiro e cabo De Paula.