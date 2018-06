Carro da PM capota e deixa dois policiais em estado grave

Uma viatura da Polícia Militar capotou no Eixão Sul, na altura da 116 Sul, nesta quinta-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia quatro policiais no veículo e dois ficaram em estado grave.



Uma das vítimas ficou preso às ferragens e teve de ser socorrido por um helicóptero. Todos policiais foram levados para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHB).



Segundo testemunhas que passavam pelo local, a viatura, que é da Patrulha Tático-Móvel (Patamo), capotou depois de ter sido "fechada" por outro veículo. Por causa do acidente, o acesso ao Eixão Sul foi bloqueado e com isso, o trânsito foi desviado para o Eixinho L.



