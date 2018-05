Carro bate em poste e passageira morre em Taguatinga

Uma mulher, que estava deitada no banco de trás de um carro, morreu em um acidente na madrugada deste domingo (6), em Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista teve apenas escoriações pelo corpo.

De acordo com os bombeiros, a motorista, de 43 anos, perdeu o controle da direção e bateu a lateral do carro contra um poste. Ela foi levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), "consciente, orientada e estável". O acidente teria ocorrido por volta das 04h.



Já a passageira, deitada no banco atrás da motorista, não resistiu e morreu no local. A perícia será feita pela Polícia Civil que deverá investigar as circunstâncias do acidente.