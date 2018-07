Carla Morando é anunciada pré-candidata a deputada estadual

Nome deve ser oficializados no próximo domingo na convenção do PSDB

A primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (26) a sua pré-candidatura a deputada estadual nas eleições de outubro deste ano. O nome dela deve ser oficializado pelo partido no próximo domingo (29), quando ocorre a convenção estadual do PSDB.



Carla nunca disputou uma eleição ou ocupou cargo público, até assumir no ano passado a presidência do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo. Sua candidatura foi articulada pelo marido, o atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).



Ela alegou que nunca esteve à frente de um projeto político, mas que sempre se engajou nas campanhas de Morando. "Aviso que não sou de fugir de desafios e me comprometo a desenvolver um trabalho pela população que mais precisa em em São Bernardo e na região do Grande ABC", declarou a pré-candidata.



O ato contou com a presença do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, das primeiras-damas Ana Carolina Barreto Serra (Santo André), Flávia Dotto (Ribeirão Pires), do vice-prefeito Marcelo Lima, e do presidente da Câmara, Pery Cartola (PSDB).



Histórico



A primeira-dama de São Bernardo nasceu em São Caetano, tem 43 anos e dois filhos. Formou-se em Fisioterapia, mas atualmente administra uma empresa própria.